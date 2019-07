Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstähle aus Garage in Hildesheim

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Im Zeitraum vom 29.07.2019, 17:30 Uhr, bis zum 30.07.2019, 07:10 Uhr, kam es zu Diebstählen aus zwei Pkw, die in einer Garage im Glockengießerweg in Hildesheim abgestellt waren.

Der oder die unbekannten Täter nutzten den Umstand, dass das betreffende Garagentor nicht verschlossen war. Nach Hochschieben desselbigen verschafften sie sich so Zugang in die Garage, in welcher sich zwei Pkw befanden, die ebenfalls nicht verschlossen waren. In einem der Fahrzeuge stießen die Täter auf einen kleinen Bargeldbetrag und im anderen Fahrzeug auf ein Navigationsgerät. Beides wurde entwendet.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

