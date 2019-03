Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Versuchter Einbruch in Wohnung

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Mittwoch, 06.03.2019, in der Zeit zwischen 9 Uhr und 15 Uhr, versuchte jemand, eine Wohnungstür innerhalb eines Mehrparteienhauses in der Delftstraße aufzubrechen. Es blieb beim Versuch. Der entstandene Schaden beträgt etwa 150 Euro.

