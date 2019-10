Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Sindelfingen; Verkehrsunfall in Sindelfingen und Raub in Sindelfingen

Sindelfingen-Maichingen: Mercedes beschädigt und geflüchtet

Ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Montag 10.30 Uhr und Mittwoch 14.00 Uhr an einem in der Grünäckerstraße in Sindelfingen-Maichingen abgestellten Pkw. Der Mercedes parkte vor einem Wohnhaus quer zur Fahrbahn auf einem Parkplatz und wurde auf derzeit ungeklärte Art und Weise an der Fahrzeugfront beschädigt. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, zu melden.

Sindelfingen-Ost: Vorfahrt missachtet

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 20.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 18.50 Uhr in Sindelfingen-Ost ereignete. Eine 36 Jahre alte BMW-Lenkerin befuhr die Richard-Wagner-Straße und wollte im weiteren Verlauf die Arthur-Gruber-Straße überqueren, um in die Hermann-Löns-Straße zu gelangen. Während sie in den Kreuzungsbereich einfuhr, übersah sie vermutlich einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten 40-Jährigen, der ebenfalls am Steuer eines BMW saß und auf der Artuhr-Gruber-Straße unterwegs war. Beide Fahrzeuge stießen schließlich zusammen, wodurch der 40-jährige Fahrer leichte Verletzungen erlitt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Sindelfingen-Ost: Raub vor Schnellrestaurant

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07031 13-00, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Raub geben können, der am Mittwoch gegen 19.20 Uhr in der Eschenbrünnlestraße in Sindelfingen-Ost verübt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich auf Höhe eines Schnellrestaurants drei Buben im Alter von 13 und 14 Jahren mit Fahrrädern in einem abgesperrten Straßenstück aufgehalten. Dort sind aus Richtung der Mahdentalstraße zwei bislang unbekannte Männer auf sie zu gekommen. Einer von ihnen war zu Fuß und der andere mit einem Fahrrad unterwegs. Nachdem der unbekannte Radfahrer im Bereich der drei Jungs einen Drift durchgeführt hatte, entwickelte sich zwischen den Beteiligten ein Gespräch, das im weiteren Verlauf in eine verbale Streitigkeit ausartete. Im Zuge des Streits soll der unbekannte Radfahrer einen 14-jährigen Jugendlichen mit der Hand ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt haben. Während dieser Auseinandersetzung wollte das 13 Jahre alte Kind sein Fahrrad aufrichten und die Örtlichkeit verlassen. Der unbekannte Fußgänger soll ihn daran gehindert und ihn nach hinten gestoßen haben. Der 13-Jährige wollte nach dem Angriff zu einem Fahrrad laufen. Hier soll er vom anderen Täter von hinten festgehalten worden sein, sodass sein Komplize das Rad entwenden konnte. Im Anschluss flüchtete das Duo samt der Beute. Hierbei handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike mit blauen Streifen, das am Hinterrad eine grüne Aufschrift hat. Die sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung blieb ohne Erfolg. Bei den Tätern soll es sich um zwei Männer handeln.

Täter 1 (Radfahrer): etwa 30 bis 40 Jahre alt, schlanke Statur, blonde kurz rasierte Haare, trug einen Bart, eine schwarze Arbeitshose mit weißen Flecken, eine schwarze Arbeitsjacke mit roter Aufschrift und ein schwarzes Oberteil, führte mutmaßlich ein graues E-Bike mit sich

Täter 2 (zunächst Fußgänger): etwa 35 bis 40 Jahre alt, mit südländischem Aussehen, trug einen Drei-Tage-Bart, hat schwarze Haare und war komplett schwarz bekleidet

