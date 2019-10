Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Gefährliche Fahrt mit plattem Reifen - Polizei sucht Zeugen; Asperg: Wohnungseinbruch; Vaihingen an der Enz: Alkoholfahrt und Unfallflucht

Sachsenheim: Gefährliche Fahrt mit plattem Reifen - Polizei sucht Zeugen

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem gefährlichen Fahrverhalten, das ein 81-jähriger Autofahrer am vergangenen Samstag, 26. Oktober, gegen 11:30 Uhr im Bereich Bietigheim und Sachsenheim an den Tag gelegt hat. Er war zunächst mit seinem Skoda von Ludwigsburg Richtung Bietigheim unterwegs und dabei Verkehrsteilnehmern aufgefallen, da er trotz eines platten Reifens mit hoher Geschwindigkeit fuhr. Auf direkte Ansprache habe er nicht reagiert und seine Fahrt fortgesetzt. In der Folge soll er mehrfach auf die linke Fahrbahnseite geraten sein und entgegenkommende Fahrzeuglenker zum Ausweichen gezwungen haben. Polizeibeamte stoppten den 81-Jährigen schließlich auf der L 1125 bei Sachsenheim. Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des Skoda-Fahrers behindert oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, zu melden.

Asperg: Wohnungseinbruch

Ein bislang unbekannter Täter ist am Mittwochabend zwischen 18:00 und 22:55 Uhr über die Terrassentür in die Maisonette-Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hirschbergstraße eingestiegen. Er durchsuchte die Räume und entwendete Schmuckstücke im Wert von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Asperg, Tel. 07141/62033, entgegen.

Vaihingen an der Enz: Alkoholfahrt und Unfallflucht

Vermutlich aufgrund von Alkoholeinwirkung hat der 75-jährige Fahrer eines Mazda am Mittwochnachmittag gegen 15:35 Uhr beim Einfahren vom Bahnhofsparkplatz in die Neue Bahnhofstraße den Honda eines 66-Jährigen gestreift und dabei etwa 1.000 Euro Sachschaden angerichtet. Dessen ungeachtet setzte er seine Fahrt fort und fuhr in der Steinbeisstraße schließlich auf einen geparkten VW. Sein Auto war in der Folge nicht mehr fahrbereit. Polizeibeamte stellten bei dem 75-jährigen Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest, veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und behielten seinen Führerschein ein. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

