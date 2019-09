Polizei Dortmund

POL-DO: Mordkommission ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung und Schüssen

Dortmund (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Dortmunder Polizei

Eine Mordkommission der Dortmunder Polizei ermittelt nach einer gefährlichen Körperverletzung in der Stahlwerkstraße und Schüssen an der Beurhausstraße in der Nacht zu Samstag (14. September).

Um 1:30 Uhr erhielt die Polizei einen Einsatz zur Stahlwerkstraße. Hier sollen sich mehrere Personen geschlagen haben. Auch von einem Messer war die Rede des Melders. Vor Ort trafen die Polizeibeamten an der Ecke Stahlwerkstraße / Borsigstraße eine sechsköpfige Personengruppe an, eine Auseinandersetzung fand zu diesem Zeitpunkt nicht mehr statt. Die Männer wiesen teilweise Verletzungen und Blutanhaftungen auf. Einer von ihnen war mit einem spitzen Gegenstand im Bauchbereich verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte den 31-jährigen Mann aus Lüttich in ein Krankenhaus. Angaben zu einer Schlägerei oder woher die Verletzungen stammen, machte weder er, noch die anderen Männer.

Die Polizeibeamten stellten vor Ort eine blutverschmierte Jacke, einen Schlüssel und ein Einhandmesser, welches sie auf dem Boden fanden, sicher.

Um kurz nach 3 Uhr wurden der Polizei Schüsse in der Beurhausstraße gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen wurde in diesem Krankenhaus der Geschädigte des Körperverletzungsdelikts in der Stahlwerkstraße stationär behandelt. Verwandte des 31-Jährigen hielten sich zum Tatzeitpunkt im Foyer des Krankenhauses auf. Als ein Mann mit einer Halsverletzung, mutmaßlich durch einen spitzen Gegenstand verursacht, zur Behandlung in der Notaufnahme erschien und diese dann durchs Foyer verließ, erkannten ihn die Verwandten des Lüttichers (26 aus Soest und 38 aus Dortmund) als einen der Tatverdächtigen aus der Stahlwerkstraße.

Der Tatverdächtige verließ das Krankenhaus und stieg als Beifahrer in einen davor wartenden neuwertigen, schwarzen, getunten VW Golf. Ein schwarzer sechser BMW folgte dem VW. Dabei soll der Beifahrer aus dem geöffneten Fenster, mehrere Schüsse in Richtung der beiden Verwandten abgegeben haben. Dann flüchteten die vollbesetzten Autos in Richtung der Hohen Straße.

Die Polizeibeamten stellten an der Beurhausstraße zwei Patronenhülsen fest. Ein Projektil hatte die Glasfront des Krankenhausfoyers durchschlagen.

Die Mordkommission der Dortmunder Polizei ermittelt in den beiden Fällen wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Die Dortmunder Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen: Wer hat die Auseinandersetzung an der Stahlwerkstraße beobachtet? Wer ist Zeuge der Schüsse an der Beurhausstraße geworden? Wer kann Angaben zu den beiden Autos (neuwertiger, schwarzer, getunter VW Golf und schwarzer sechser BMW) und deren Insassen machen?

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231 - 132 7441.

Polizei Dortmund

