Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand im Einfamilienhaus

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Bei dem Brand eines Sofas in einem Einfamilienhaus an der Witzlebenstraße entstand am Mittwoch, 16. Oktober, ein geschätzter Sachschaden von 20000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Ein Bewohner bemerkte den Brand gegen 13.15 Uhr beim Betreten der Wohnung. Die alarmierte Feuerwehr trug das stark qualmende Möbelstück nach draußen und lüftete die Wohnung. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.(hei)

