Polizei Duisburg

POL-DU: Obermarxloh: Mann auf Heimweg ausgeraubt

Duisburg (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (21. November, 2:10 Uhr) ist ein blutender Mann (33) auf der Polizeiwache Hamborn erschienen und hat angegeben, dass er wenige Minuten zuvor ausgeraubt wurde. Der Verletzte stieg am Hamborner Rathaus aus der Straßenbahn und ging die August-Thyssen-Straße in Richtung der Kampstraße entlang. In Höhe der Droste-Hülshoff-Straße schlugen ihn zwei Unbekannte auf den Hinterkopf, so dass er stürzte. Die beiden Männer schlugen auf den am Boden liegenden 33-Jährigen ein und stahlen seine Geldbörse. Nachdem das Duo geflüchtet war, ging der Verletzte zur Polizeiwache. Mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus zu fahren, lehnte der Alkoholisierte ab. An das Aussehen der Täter konnte er sich nicht erinnern. Die Polizisten leiteten dennoch eine Fahndung ein, ohne die Flüchtigen anzutreffen. Das Kriminalkommissariat 13 ermittelt aktuell wegen Raubes. Zeugen, die Angaben zu dem Duo machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203-280-0 bei der Kripo. (dab)

