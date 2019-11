Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Fußgängerin von Taxi erfasst

Duisburg (ots)

Als eine Fußgängerin (51) am Mittwoch (20. November, 10:25 Uhr) die Friedrich-Wilhelm-Straße überquert hatte, wurde sie von einem vorbeifahrenden Taxi erfasst. Während ihre Begleiterinnen (26, 44) und der Fahrer (64) einen Schock erlitten, war die Frau bewusstlos. Ein Notarzt behandelte die schwer Verletzte an Ort und Stelle. Lebensgefahr besteht für sie derzeit nicht. Während Rettungswagen den 64-Jährigen zur ambulanten und die 51-Jährige zur stationären Behandlung in Krankenhäuser brachten, sicherten die inzwischen verständigten Polizisten die Unfallstelle und befragten Zeugen. Das Verkehrskommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, wie der Unfall passiert ist. (dab)

