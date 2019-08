Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Diebstähle/Sachbeschädigungen

Steinfurt (ots)

Ungebetene Gäste haben sich in der Zeit zwischen Mittwochmittag (21.08.2019), 12.00 Uhr und Donnerstagmorgen (22.08.2019), 06.30 Uhr, in der Schrebergartenanlage an der Laugemannstiege aufgehalten. Die Täter brachen drei Holz-Eingangstore auf und begaben sich dann auf die Areale. An drei Gartenhäusern hebelten sie gewaltsam die Türen auf. Es entstanden Sachschäden in Höhe von geschätzten 600 Euro. In den Gebäuden hatten die Unbekannten mehrere Schränke und Behältnisse geöffnet. Was gestohlen wurde, konnte noch nicht angegeben werden. In einem anderen Bereich des Stadtgebietes, an der Johanniterstraße, haben unbekannte Personen ebenfalls versucht, ein Gartenhaus aufzubrechen. Dies gelang ihnen aber nicht. Der Schaden beträgt einige Hundert Euro. Hier war ein Unbekannter am Donnerstag, um 01.30 Uhr, am Werk. Zu der Zeit hatte ein Hund angeschlagen. Die Zeugin sah an der Gartenhütte eine männliche Person mit einer Taschenlampe. Die Frau machte sich bemerkbar, woraufhin die als jung, schlank und groß beschriebene Person flüchtete.

Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115.

