Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Körperverletzung

Rheine (ots)

Ein 47-jähriger Rheinenser war in der Nacht zum Donnerstag (22.08.2019), um 01.45 Uhr, mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Neuenkirchener Straße stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung Berbomstiege hielt er vor der roten Ampel an. Dort bemerkte er zwei etwa 20 Jahre alte Männer, die an der Ampel standen. Als er seinen Weg dann fortsetzte, wurde er von den Unbekannten vom Fahrrad gestoßen. Der Rheinenser stürzte auf den Radweg und erlitt dabei leichte Verletzungen. Zudem verlor er seine Brille. Die Beiden südländisch aussehenden Männer flüchteten unmittelbar, ohne ein Wort gesprochen zu haben. Die beiden Unbekannten hatten dunkle Haare, waren etwa 180 bis 185 cm groß und schlank. Sie trugen dunkle Kleidung. Eine Person trug helle und die andere dunkle Schuhe. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

