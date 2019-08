Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in einen Einkaufsmarkt

Greven (ots)

In den Einkaufsmarkt an der Bismarckstraße ist in der Nacht zum Donnerstag (22.08.2019) eingebrochen worden. Der oder die Täter warfen mit einem Gullideckel die Verglasung einer Zugangstür ein. In dem Markt begaben sie sich zielstrebig zum Kassenbereich. Recherchen ergaben, dass die Diebe um 02.55 Uhr am Werk waren. Nachdem sie mehrere Lagerschränke und einige Zigarettenboxen aufgebrochen hatten, entnahmen sie daraus eine unbekannte Menge Tabakwaren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und die Spuren am Tatort gesichert. Die Höhe des Sachschadens wird auf eine vierstellige Eurosumme geschätzt. Die Beamten bitten um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455. Sie fragt: Wer hat zur Tatzeit im Bereich des Einkaufsmarktes verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Wer ist durch die Geräusche beim Zertrümmern der Scheibe auf den Einbruch aufmerksam geworden?

