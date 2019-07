Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hassel - Zwei Verkehrsunfälle auf der B 3 fordern vier Verletzte

Celle (ots)

Auf der Bundesstraße 3 ereignete sich heute (Dienstag, 23.07.2019) gegen 13:20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW. Zwei Fahrzeuge, ein Opel Zafira sowie ein Ford Fiesta, waren hintereinander in Richtung Celle unterwegs, als ihnen ein Opel Corsa entgegenkam. Aus ungeklärter Ursache kam der Opel Corsa nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die beiden Fahrzeuge. Die 67 Jahre alte Fahrerin des Opel Corsa erlitt schwere Verletzungen und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der 45-Jährige Zafira-Fahrer sowie die 55-Jährige Fahrerin des Ford Fiesta kamen mit leichten Verletzungen davon. Anschließend kam es im Nahbereich zu einem weiteren Unfall, an dem ein PKW Daimler sowie ein Sattelschlepper mit Anhänger beteiligt war. Die 24 Jahre alte Autofahrerin übersah den LKW beim Abbiegen von der K 24 auf die B3 und prallte mit diesem zusammen. Sie wurde leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der im fünfstelligen Bereich liegen dürfte. Die B 3 wurde zwischen Wolthausen und Offen ca. 90 Minuten teilweise voll gesperrt.

