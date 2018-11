POL-NOM: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Einbeck (ots) - Dassel; 18.11.2018; 09:10 Uhr, Erholungsheimstraße Ecke Lessingstraße

DASSEL ( Fi ) -

Der 51 jährige und die 38 jährige Fahrzeugführer aus Northeim befahren hintereinander die Erholungsheimstraße in Richtung Silberborn. An der Kreuzung zur Lessingstraße wollen beide Fahrzeugführer nach rechts abbiegen. Hierbei fährt die 38 jährige Fahrzeugführerin dem abbremsenden PKW des 51 jährigen auf. An beiden Fahrzeugen entsteht insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 9000EUR.

