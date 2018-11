POL-NOM: Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis

Uslar (ots) - Uslar (reu.) - Am 16.11.2018, gegen 12:20 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Uslar einen 31-jährigen aus Nörten-Hardenberg, der zuvor mit seinem Kleintransporter die Auschnippe in Uslar befahren hatte. Während der Kontrolle legte der Fahrzeugführer u.a. einen ausländischen Führerschein vor, der in Deutschland nicht anerkannt wird.

Gegen den Fahrzeugführer wird daher wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

