POL-PDLD: Neustadt - Alkoholisiert in Hemd und Unterhosen auf der Autobahn

Am Abend des 01.11.2019 wurde durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer ein VW-Fahrer gemeldet, welcher die A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen befahren und hierfür die komplette Fahrbahnbreite benötigen würde. Der VW-Fahrer konnte durch die eingesetzten Beamten in Höhe der Anschlussstelle Neustadt-Nord stehend angetroffen werden. Der VW war aufgrund eines platten Reifens nicht mehr fahrbereit. Der 55-jährige Fahrzeugführer aus dem Kreis SÜW versuchte - lediglich mit Unterhose und Hemd bekleidet - erfolglos den Reifen an seinem Fahrzeug zu wechseln. Bei der Personalienfeststellung konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden, ein durchgeführter Alco-Test ergab einen Wert von über 2 Promille. Daher wurde der VW-Fahrer zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr rechtfertigen müssen. Um den VW mit dem platten Reifen kümmerte sich ein verständigtes Abschleppunternehmen. Der PKW VW musste bis zum Eintreffen des Abschleppers durch eine weitere Streife abgesichert werden.

