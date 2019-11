Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - Bei Unfall Herzinfarkt festgestellt

Jockgrim (ots)

Bei einer Unfallaufnahme stellten ein Streifenteam der PI Wörth am frühen Freitagnachmittag bei dem Unfallverursacher körperliche Ausfallerscheinungen fest. Diese richtig deutend forderten sie umgehende Unterstützung durch Rettungsdienst und Notarzt an, welche den Verdacht auf Herzinfarkt bestätigten und für die Erstversorgung sowie eine schnelle Einlieferung in eine Klinik sorgten

