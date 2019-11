POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Polizeidirektion Landau

Auf dem Parkplatz des real-Marktes in Landau wurde ein grauer Mitsubishi Eclipse mit SÜW-Kennzeichen in einer Parklücke in Queraufstellung von einem unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Ausparken an dem Stoßfänger hinten links beschädigt. Anhand der Beschädigung dürfte es sich um ein helles Fahrzeug gehandelt haben. Der entstandene Sachschaden dürfte bei ca. 1000 Euro liegen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Landau zu melden.

