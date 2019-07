Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auslaufendes Reinigungsmittel verursacht Verkehrsbehinderungen

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 48 Jahre alter Mercedes-Fahrer hat am frühen Mittwochmorgen (17.07.2019) in der Hauptstätter Straße in Richtung Bad Cannstatt mehrere Hundert Liter eines Reinigungsmittels verloren. Eine Polizeistreife bemerkte gegen 05.20 Uhr, dass von einem vorausfahrenden Lastwagen eine Flüssigkeit tropft. Die Beamten hielten den Lkw im Bereich des Österreichischen Platzes an und stellten fest, dass ein 500 Liter Tank auf der Ladefläche des Lastwagens aus unbekannter Ursache ein Leck hatte aus welchem das Mittel auf die Straße lief. Da der Straßenbelag in Richtung Bad Cannstatt durch das Reinigungsmittel sehr glatt war und der Berufsverkehr einsetzte, leiteten die Beamten den Verkehr bereits am Schattenring ab. Zeitweise musste der Heslacher Tunnel gesperrt werden. Es kam zu massiven Behinderungen im Berufsverkehr, die momentan noch andauern. Zur Reinigung der Straße musste eine Spezialmaschine aus Herrenberg angefordert werden, die derzeit noch die Straße reinigt. (Stand 11.00 Uhr)

