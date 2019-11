Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeiskam - Tempo 30 überwacht

Zeiskam (ots)

Drei zu schnelle Autofahrer wurden am Donnerstag bei einer Geschwindigkeitsmessung in der Bahnhofstraße verwarnt. Die Verkehrsüberwachung fand in der Zeit von 10:45 Uhr bis 11:10 Uhr statt. Der Höchstwert lag bei 44 km/h. An der überwachten Örtlichkeit ist die Geschwindigkeit auf Tempo 30 reguliert.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Germersheim

Telefon 07274 958-500

Telefax 07274 958-550

pigermersheim.presse@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell