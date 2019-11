POL-PDLD: Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

Polizeidirektion Landau

Am 31.10.2019, zwischen 14:00 und 22:00 Uhr, wurden durch Beamte der PI Edenkoben Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Fahrzeugmängel durchgeführt. Hierbei wurden 19 Fahrzeuge kontrolliert. An acht Fahrzeugen konnten Beleuchtungsmängel festgestellt werden, an den übrigen elf Fahrzeugen war die Hauptuntersuchung abgelaufen. Entsprechende Ordnungswidrigkeiten- bzw. Mängelverfahren wurden eingeleitet.

Im Hinblick auf die dunkle Jahreszeit rät die Polizei allen Verkehrsteilnehmer die Beleuchtung ihrer Fahrzeuge regelmäßig zu überprüfen, da dies wesentlich zur Verkehrssicherheit beiträgt.

Wir wollen, dass sie sicher Leben - Ihre Polizei Edenkoben.

