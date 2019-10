Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 30.10.2019, 11:30 Uhr Betrügerischer Bettler unterwegs

Landau (ots)

In der Fußgängerzone gab sich ein Bettler als taubstumm aus und forderte durch entsprechende Mimik 20 Euro von einer Frau. Diese ging jedoch nicht auf die Forderung ein und wenige Minuten später konnte die Frau sehen, wie der Mann mit einem Handy ganz normal telefonierte. Sie gab ihm gegenüber an, dass sie die Polizei rufen werde, woraufhin der Mann anfing herumzuschreien und sich von der Örtlichkeit entfernte. Eine anschließende Suche nach dem Mann verlief ergebnislos. Er trug eine weiße Hose, eine schwarze Jacke und eine Mütze. Weitere Zeugen oder Geschädigte mögen sich bitte mit der Polizei Landau in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell