Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht Bad Bergzabern

Bad Bergzabern (ots)

Gesucht wird der Geschädigte einer Verkehrsunfallflucht vom 31.10.2019 in Bad Bergzabern. Demnach hatte der Geschädigte seinen Pkw am heutigen Donnerstag, gegen 12:00 Uhr in der Edith-Stein-Straße, gegenüber dem Edith-Stein-Haus, in Richtung Ortsmitte längs zur Fahrbahn geparkt. Der polizeilich bekannte Unfallverursacher ist mit seinem Außenspiegel beim Vorbeifahren am Außenspiegel der Fahrerseite des Geschädigten hängen geblieben und dürfte diesen beschädigt haben. Der oder die mögliche Geschädigte melden sich bitte bei der PI Bad Bergzabern unter der Tel.Nr.: 06343/93340 oder per E-Mail: pibadbergzabern@polizei.rlp.de

