Polizei Bielefeld

POL-BI: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer gibt den Führerschein ab

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Innenstadt-

In den Abendstunden des Freitags, 25.10.2019, erwischten Polizisten auf der Straße Am Stadtholz einen betrunkener E-Scooter-Fahrer. Sie stellten seinen Führerschein sicher.

Ein 19-Jähriger aus Bielefeld befuhr gegen 23:10 Uhr mit einem E-Scooter die Straße Am Stadtholz in Fahrtrichtung Bleichstraße. In Höhe der Bleichstraße kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung den Bielefelder. Die Polizisten nahmen Alkoholgeruch in seiner Atemluft wahr. Ein anschließender Alkohol-Test verlief positiv. Eine Ärztin entnahm dem Angetrunkenen auf der Wache eine Blutprobe.

