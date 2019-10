Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 19.10.2019

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Ovelgönne, Loyermoorer Straße, Fr., 18.10.2019, 08.00 - 08.30 Uhr

Ein 47 Jahre alter Mann aus Ovelgönne befuhr mit einem führerscheinpflichtigem Kleinkraftrad die Loyermoorer Straße. Bei einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hat und das Kleinkraftrad ohne Wissen des Halters benutzte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Strafanzeige gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss Brake, Dürerstraße, Fr., 18.10.2019, 18.25 - 18.30 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein 31 Jahre alter Mann aus Ovelgönne kontrolliert, der mit einem Kleinkraftrad fuhr, das eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h fahren kann. Der Mann hat keine gültige Fahrerlaubnis und stand auch noch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt und eine Strafanzeige gefertigt.

Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Motorradfahrer, Lemwerder, OT Ochtum, Delmenhorster Straße, Fr., 18.10.2019, 15.55 Uhr

Ein 61 jähriger Motorradfahrer aus Lemwerder befuhr die Delmenhorster Straße in nördliche Richtung und kam aus bisher unbekannten Gründen in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem Pkw eines 68 jährigen Mann aus Hamburg frontal zusammenstieß. Dadurch wurde der Motorradfahrer in einen wasserführenden Graben geschleudert und dabei lebensgefährlich verletzt. Die Beifahrerin des Pkw-Fahrers, eine 66 Jahre alte Frau aus Schenefeld, wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 45.000,-.-EUR

