POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 19.10.2019

Wardenburg: Einbruch in PKW.

Gleich 2 PKW der Marke BMW 5er wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Wardenburg In der Straße " Auf dem Berge" von unbekannten Tätern angegangen. Zugang wurde sich verschafft durch das Einschlagen einer Seitenscheibe bzw. auch durch das Aufhebeln der Fahrertür. Entwendet haben der oder die Täter jeweils das Lenkrad sowie ein Multifunktionsgerät. Der Gesamtschaden wird mit etwa 6000 Euro beziffert.

Ganderkesee: Einbruch in Transporter.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kommt es in Ganderkesee zu zwei Einbrüchen in Transporter. Einmal wird in der Straße "Am Schürbusch" das Seitenfenster eines Ford aufgehebelt, zum anderen wird in der Weißbuchenstraße das Schloss der Hintertür eines DB aufgebohrt. In beiden Fällen entwenden der oder die Täter aus dem Inneren elektrische Arbeitsgeräte. Zur Schadenshöhe können noch keine abschließenden Angaben gemacht werden.

Großenkneten / Huntlosen: Verkehrsunfall.

Am 18.10.19, um 12.48 Uhr, kommt es m Bereich Huntlosen zu einem Verkehrsunfall. Eine 24-jährige befährt mit ihrem PKW Ford die Hatter Straße von Huntlosen in Richtung Sandhatten. Im Bereich einer dortigen Einmündung beabsichtig sie nach links abzubiegen und muss zunächst verkehrsbedingt anhalten. Diesen Vorgang erkennt eine 80-jährige Fahrzeugfüherin zu spät und fährt mit ihrem PKW DB auf. Beide Fahrzeugführerinnen werden leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird mit ca. 7000 Euro angegeben.

