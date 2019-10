Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Werkzeug aus Transportern in Ganderkesee entwendet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Mehrere Einbrüche in Transporter wurden in der Nacht zu Freitag, 18. Oktober 2019, in Ganderkesee verübt.

Die bislang unbekannten Täter brachen im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 8:00 Uhr gewaltsam jeweils in einen Daimler Sprinter in der Urneburger Straße sowie in der Weißbuchenstraße sowie in einen Ford Transit in der Straße Am Schürbusch ein.

Aus den Transportern wurden hochwertige Arbeitsgeräte sowie Werkzeuge entwendet. Der Sachschaden wird im hohen vierstellen Bereich vermutet.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Fahrzeugen sowie Personen im Bereich der tatbetroffenen Straßen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 zu melden (1239507, 1239166, 1240060).

