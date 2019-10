Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 19.10.2019

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Täter werfen mit Nägeln präparierte Gegenstände auf die Fahrbahn, 3 PKW beschädigt / ZEUGENAUFRUF

Am 18.10.2019, gegen 20.35 Uhr, warfen unbek. Täter mehrere mit Nägeln präparierte kleinere Gegenstände auf die Fahrbahn der Dwoberger Straße (in der Nähe des Bahnüberganges) in Delmenhorst. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren 3 PKW über diese Hindernisse und wurden dabei beschädigt (Reifenschäden). Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Eine männliche Person soll 2 Täter dabei beobachtet haben, wie diese die Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen und in Richtung Oldenburger Straße fußläufig geflüchtet sind. Der unbek. Zeuge entfernte sich vor dem Eintreffen der Polizei vom Tatort und teilte seine Beobachtungen zuvor einem der geschädigten PKW-Fahrer mit.

Zeugen (insbesondere der erwähnte unbekannte Mann, der die Täter bei der Tatausführung beobachtet hat) und ggfs. weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst (Tel.: 04221-1559115) zu melden.

Delmenhorst: Trunkenheitsfahrt

Am 18.10.2019, um 21.00 Uhr, wurde ein 24-jähriger PKW-Fahrer (aus Delmenhorst) in der Cramerstraße in Delmenhorst kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass er unter Alkoholeinfluss (1,68 Promille Atemalkoholkonzentration) steht. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

