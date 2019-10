Polizei Bielefeld

POL-BI: Trio raubt jungen Mann aus

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Ein junger Bielefelder ist am Sonntag, 27.10.2019, in Nähe der Straße Am Stadtholz von drei Unbekannten angepöbelt worden. Im Anschluss nahmen sie ihm seinen Autoschlüssel und seine EC-Karte ab.

Gegen 00:20 Uhr war ein 24-jähriger Bielefelder zu Fuß an der Leibnizstraße unterwegs. Etwa 50 Meter vor der Einmündung der Straße Am Stadtholz kamen drei junge Männer auf ihn zu. Unvermittelt pöbelten sie den 24-Jährigen an und schubsten ihn.

Durch die Rempelei knickte der 24-Jährige mit einem Fuß um und verletzte sich leicht. Unter der Androhung von Schlägen zwangen die Unbekannten ihn, seine Wertsachen herauszugeben. Eingeschüchtert übergab er ihnen seinen Autoschlüssel und seine EC-Karte.

Das Trio bog von der Leibnizstraße nach rechts ab und verschwand in Richtung der Eckendorfer Straße.

Das Opfer beschrieb die Tatverdächtigen:

Die Männer waren zwischen 18 bis 25 Jahre alt. Einer der Männer hatte ein südländisches Aussehen und trug vermutlich einen Drei-Tage-Bart. Alle drei waren dunkel gekleidet.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

