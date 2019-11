Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall mit zwei Leichtverletzten

Bild-Infos

Download

Gleisweiler (ots)

Am 31.10.2019, gegen 07:20 Uhr, kam es an der Kreuzung L513/L519, Gemarkung Gleisweiler, zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Ein 51jähriger aus dem Bereich Landau befuhr mit seinem Pkw die L513 von Böchingen kommend in Richtung Gleisweiler. An der genannten Kreuzung missachtete er die Vorfahrt eines 27jährigen aus dem Bereich der VG Annweiler, welcher mit seinem Pkw die L519 aus Richtung Frankweiler befuhr. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von ca. 23000EUR. Beide Fahrer wurden leicht verletzt, bedurften jedoch keiner Behandlung durch den Rettungsdienst.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Sebastian Katzenberger



Telefon: 06323 955-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell