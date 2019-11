Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mit entwendetem Radlader Verwüstungstour von Landau nach Ilbesheim

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten unbekannte Täter an einer Baustelle im Goethepark Landau einen gelben Radlader, warfen mit dem Radlader einen im Goethepark stehenden Bagger um, beschädigten eine am Weg stehende Laterne und setzten ihre Fahrt in Richtung Ilbesheim fort. In Ilbesheim beschädigten die unbekannten Täter auf der kleinen Kalmit das Dach der Kapelle und setzten ihre Verwüstungstour weiter in Richtung Arzheim fort. Auf dem Weg nach Arzheim wurden Wingertszeilen mehrerer Winzerbetriebe beschädigt und eine am Weg befindlich Grillhütte komplett zerlegt. Die befahrenen Feldwege wurden teilweise mit der Gabel des Radladers aufgerissen. Beendet wurde die Verwüstungstour auf einem Feldweg vor Wollmesheim. Vermutlich aufgrund technischer Probleme. Der Radlader wurde sichergestellt und mehrere Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

