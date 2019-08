Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkene Frau mit dem Auto unterwegs

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag war eine 70-jährige Frau betrunken mit ihrem Auto in Ladenburg unterwegs. Die Frau fiel einem Verkehrsteilnehmer auf, da sie mit ihrem Hyundai in der Benzstraße in Schlangenlinien unterwegs war. Er folgte der Frau bis zum Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Benzstraße und verständigte die Polizei. Die Frau stellte ihr Fahrzeug dann mitten auf dem Parkplatz ab, verließ es und begab sich, ohne die Fahrzeugtür zu schließen, in die Geschäftsräume. Hier erwarb sie zwei Flaschen Schnaps und kehrte kurz darauf zu ihrem Fahrzeug zurück. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten im Atem der 70-Jährigen starken Alkoholgeruch feststellen. Ein erster Versuch eines Alkoholtest vor Ort scheiterte. Die Frau wurde daraufhin zum Polizeirevier Ladenburg gebracht. Ein hier durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt, ihr Führerschein wurde einbehalten.

