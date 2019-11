Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahren unter Drogeneinfluß

Landau (ots)

Bei einem 19-jährigen Pkw-Fahrer wurde am 01.11.2019, gegen 02:55 Uhr, bei einer Verkehrskontrolle in Landau in der Weißquartierstraße Drogeneinfluß festgestellt. Ein Urintest bestätigte dies. Nach entsprechender Belehrung räumte der Fahrzeugführer ein Cannabis konsumiert zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Pkw-Schlüssel und Führerschein wurden sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

489008/01112019/0305 SB: Lebrecht

