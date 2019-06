Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Tür zugefallen - Kinder im Auto

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagnachmittag (26.06.2019) die Scheibe eines Mercedes eingeschlagen, in dem sich zwei Kinder im Alter von drei Monaten und zwei Jahren befanden. Die Mutter hatte gegen 15.45 Uhr in der Straße Am Hohengeren ihre Kinder ins Auto gesetzt, als die Tür ins Schloss fiel und das Auto sich aus unbekannten Gründen verschloss. Die Frau, deren Fahrzeugschlüssel im Mercedes lag, reagierte richtig und rief aufgrund der hohen Temperaturen sofort die Polizei. Die alarmierten Beamten schlugen umgehend die hintere linke Seitenscheibe ein und befreiten die Kinder.

