Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto contra Motorroller - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen an der Kreuzung Leobener Straße/Steiermärker Straße ereignet hat und bei dem der 42-jährige Rollerfahrer leichte Verletzungen erlitten hat. Ein 63-jähriger VW-Passat-Fahrer und der 42-Jährige standen offenbar gegen 08.00 Uhr an der Rotlicht zeigenden Ampel. Zunächst kam es offensichtlich zu einem verbalen Streit, beim Anfahren berührten sich die Fahrzeuge, wobei der Rollerfahrer stürzte. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

