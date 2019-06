Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frauen und Jugendliche offenbar sexuell belästigt

Stuttgart-Möhringen/-Untertürkheim (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagnachmittag (25.06.2019) zwei 17 und 34 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, in Freibädern Frauen und Jugendliche sexuell belästigt zu haben. In einem Freibad in Möhringen teilten Zeugen gegen 16.00 Uhr mit, dass sie beobachteten, wie der 17 Jahre alte Tatverdächtige im Schwimmbecken offenbar mehrere Frauen unsittlich berührt hat. Ein Mitarbeiter des Bades übergab den 17-Jährigen daraufhin den alarmierten Polizeibeamten. In einem Schwimmbad in Untertürkheim soll der 34 Jahre alte Tatverdächtige zwei 15 und 16 Jahre alte Mädchen im Sprudelbecken offenbar absichtlich unsittlich berührt haben. Die Mädchen offenbarten sich einem Angestellten des Bades, der den Tatverdächtigen der Polizei übergab.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell