Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses

Germersheim (ots)

Zu einem größeren Feuerwehreinsatz kam es am Freitagabend in einem Mehrfamilienhaus im Römerweg in Germersheim. Um 18:58 Uhr wurde eine starke Rauchentwicklung im Keller eines Mehrfamilienhauses im Römerweg in Germersheim gemeldet. Die Feuerwehr konnte bei der Absuche zwar eine starke Rauchentwicklung feststellen, einen Brand bzw. einen Brandherd konnte die Feuerwehr jedoch nicht vorfinden. Zu einem Gebäude- oder Personenschaden kam es nicht.

