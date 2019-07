Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Haftbefehl - Mann uriniert vor Wache der Bundespolizei und wird festgenommen

Dortmund (ots)

Bundespolizisten beobachteten am vergangenen Samstag (20. Juli) einen 56-Jährigen, der vor die Wache am Dortmunder Hauptbahnhof urinierte. Als sie ihn auf sein Verhalten ansprechen, beleidigt er diese und wird später, aufgrund eines Haftbefehls, festgenommen.

Eine Streife der Dortmunder Bundespolizei hatte am vergangenen Samstag einen 56-jährigen Mann dabei beobachtet, wie er vor die Wache urinierte. Daraufhin sprachen die Einsatzkräfte den Dortmunder auf sein Fehlverhalten an. Um seine Identität zu klären, baten sie den 56-Jährigen in die Diensträume. Dort beleidigte er die Bundespolizisten und zeigte sich uneinsichtig. Ein Verwarngeld in Höhe von 35 Euro wegen seiner begangenen Ordnungswidrigkeit nahm er später an, bat allerdings um einen Zahlschein. Als die Einsatzkräfte dann seine Personalien überprüften stellten sie schnell fest, dass der 56-Jährige wegen Trunkenheit im Verkehr mit Haftbefehl gesucht wurde. Da er eine geforderte Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro nicht begleichen konnte, wurde er in die JVA eingeliefert.

Er hat nun ersatzweise eine Freiheitsstrafe von 60 Tagen zu verbüßen. Zudem wurde er wegen Beleidigung beanzeigt.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund

Achim Berkenkötter



Telefon: 0231 562247 131

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund



www.bundespolizei.de



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell