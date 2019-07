Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten nehmen 22-Jährigen nach räuberischem Diebstahl fest

Dortmund, Kreis Borken (ots)

Bundespolizisten werden am vergangenen Samstag (20. Juli) Zeugen eines räuberischen Diebstahls am Dortmunder Hauptbahnhof und nehmen den Täter unmittelbar an einem Regionalexpress fest.

Eine Streife der Bundespolizei vernahm am vergangen Samstag (20. Juli) auf einem Bahnsteig im Dortmunder Hauptbahnhof lautes Geschrei. Als sie sich einem dort stehenden Regionalexpress näherten sahen sie, wie ein Mann im Türbereich des Zuges an einer Handtasche zog. Mehrere Zeugen zeigten dabei bereits Zivilcourage und halfen der Eigentümerin der Tasche. Die Einsatzkräfte versuchten den 22-guineischen Staatsangehörigen zu fixieren, dieser leistete gegenüber den Bundespolizisten jedoch erheblichen Widerstand und hielt zunächst weiterhin die Tasche fest. Er musste gefesselt werden und wurde zur Wache gebracht, auch auf dem Weg wehrte er sich aggressiv gegen die Maßnahmen. Die geschädigte Frau (21) schilderte später, dass der 22-Jährige im Zug ihre Tasche genommen habe und sich mit dieser entfernen wollte. Allerdings konnte sie die Handtasche greifen. Ihr gelang es aber nicht diese wieder an sich zu nehmen, da der Mann kräftig daran zog. Im Gerangel sei sie auch zu Fall gekommen.

Gegen den 22-jährigen Mann aus dem Kreis Borken wurden Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

