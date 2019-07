Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Täter nach gefährlicher Körperverletzung fest

Dortmund, Kamen, Unna (ots)

Ein Zeuge informierte Samstagnacht (20. Juli) die Bundespolizei in Dortmund über eine Auseinandersetzung am Hauptbahnhof. Ein Täter konnte nach kurzer Flucht über die Bahngleise gestellt werden.

Die Dortmunder Bundespolizei wurde Samstagnacht von einem Zeugen darüber informiert, dass es auf einem Bahnsteig im Hauptbahnhof zu einer Schlägerei gekommen sei. Dabei sollen zwei Männer auf einen am Boden liegenden 23-Jährigen eingeschlagen haben. Als sich die Streife der Örtlichkeit näherte, ergriff ein 19-Jähriger sofort die Flucht und lief über mehrere Gleise. Die Bundespolizisten verfolgten den Mann, wobei sich sein 18-jähriger Begleiter den Einsatzkräften in den Weg stellte und zur Seite gedrückt werden musste. Der Flüchtende konnte gestellt werden, leistete dabei jedoch Widerstand und musste gefesselt werden. Die zwei deutschen Staatsangehörigen aus Kamen und Unna wurden zur Wache gebracht, wo bei dem 19-Jährigen ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden wurde. Der 23-Jährige Mann wurde aufgrund seiner Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gegen die Männer aus Unna und Kamen wurden Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet, des Weiteren gegen den 19-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Da dieser ebenfalls über Schmerzen in seinem Bein klagte, wurde ein weiterer Rettungswagen angefordert, um den Mann in das Klinikum zu bringen. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund

Achim Berkenkötter



Telefon: 0231 562247 130

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund



www.bundespolizei.de



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell