Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Neuwied; Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Neuwied (ots)

Am gestrigen Dienstag gegen 13:30 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Polizei Neuwied und teilte mit, dass auf dem Parkplatz des Neuwieder "BigHouse" ein Fahrzeug ohne gültigen TÜV und abgerissener Frontstoßstange umherfahren würde. Die entsandte Streife konnte das Fahrzeug samt Fahrer noch vor Ort antreffen. Schnell stellte sich heraus, dass der 19 jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er war den Beamten bereits Anfang des Monats mit seinem Pkw aufgefallen. Auch hier war er ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Zur Verhinderung weiterer Taten wurde das Fahrzeug des 19 Jährigen sichergestellt.

Gegen 18:10 Uhr wurde dann der Fahrer eines Kleinkraftrades in der Straße "Hofgründchen" einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer ebenfalls nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem war an dem Fahrzeug ein Versicherungskennzeichen für das Jahr 2018 angebracht, welches zum Stichtag 01.03.2019 seine Gültigkeit verloren hatte. Als sei dies nicht genug gewesen, konnte zudem noch festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihn erwartet nun "eine ganze Pallette" an Strafanzeigen.

