Polizei Münster

POL-MS: Radfahrer nach Flucht vor Polizeikontrolle gestoppt - Marihuana gefunden

48151 Münster (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (20.10.; 02:05 Uhr) fuhr ein 18-jähriger Radfahrer auf der Ludgeristraße in Richtung Kreisverkehr. Einer Polizeistreife fiel das unbeleuchtete Rad auf. Ihre Aufforderung an den Radfahrer anzuhalten, ignorierte er mit einem entschlossenen "Nö" und flüchtete in die Straße Am Kanonengraben.

Bei der weiteren Fahrt in Richtung Promenade stürzte der Radfahrer auf der regennassen Fahrbahn. Zu Fuß ging es weiter über die Promenade, wo ihn ein hinterherlaufender Polizist einholte und anhielt.

Der Münsteraner Radfahrer gab an, wegen des fehlenden Lichts geflohen zu sein. Das bei ihm gefundene Marihuana stellten die Beamten sicher, eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz folgte.

