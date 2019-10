Polizei Münster

POL-MS: Bronzeskulptur vom Grab gestohlen - Zeugen gesucht

48167 Münster (ots)

Am Freitagnachmittag (18.10.) entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 16:00 bis 22:00 Uhr auf dem Friedhof an der Homannstraße eine Bronzeskulptur. Die Skulptur zeigt eine Heilige und trägt die Sockelinschrift "K.D.02".

Hinweise bitte an die Polizei Münster, Telefon 0251 275-0.

