Polizei Münster

POL-MS: Fußgängerin von Radfahrerin erfasst und schwer verletzt

48165 Münster (ots)

Am Freitagvormittag (18.10.; 11:20 Uhr) fuhr eine 37-jährige Radfahrerin auf dem Radweg der Marktallee in Richtung Westfalenstraße. An der Einmündung Hohe Geest erfasste die Radfahrerin eine 84-jährige Fußgängerin, die am dortigen Überweg die Marktallee überqueren wollte.

Bei Beteiligten fielen zu Boden, die Fußgängerin wurde dabei am Kopf verletzt und mit einem Rettungswagen zum Herz-Jesu-Krankenhaus gebracht. Auch die Radfahrerin verletzte sich beim Zusammenprall leicht.

