Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht St.-Josef Straße, Hermeskeil

Trier (ots)

Am Montag, dem 07.10.2019, 09.00 Uhr, wurden Beschädigungen an einem Mülleimer und einem Absperrpfosten in Form von Abriebspuren festgestellt. Die beschädigten Gegenstände befinden sich unmittelbar neben der Lichtzeichenanlage gegenüber der Apotheke. Hinweise werden durch die Polizei in Hermeskeil unter Tel. 06503/9151-0 oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

PI Hermeskeil, 06503/9151-0

Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell