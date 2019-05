Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrraddiebstahl

Bückeburg (ots)

(ma)

Aus dem Fahrradunterstand der Schule am Bückeburger Adolfinum in der Lulu-von-Strauß-und-Torney-Straße ist am Dienstag in der Zeit von 07.45 Uhr bis 13.15 Uhr ein blau/grünes Herrenmountainbike der Marke Cube gestohlen worden.

Das Schloss des gesicherten Zweirades wurde zuvor zerstört.

Das Fahrrad hat einen Zeitwert von 760 Euro.

