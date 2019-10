Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrerin verletzte sich schwer - Verkehrskommissariat ermittelt

Rommerskirchen-Ramrath (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag (27.10.), in Ramrath verletzte sich eine Radfahrerin schwer. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei beabsichtigte eine Fiat-Fahrerin, gegen 13:45 Uhr, von der Straße "Am Stiftshof" auf die Hellenbergstraße abzubiegen. Dabei übersah sie offenbar eine 58-Jährige, die mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Hellenberstraße unterwegs war. Die Rommerskirchenerin kam zu Fall und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat der Polizei nahm die Ermittlungen auf.

