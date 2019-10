Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Papiercontainer brannte - Polizei stellt Tatverdächtigen

Neuss (ots)

In der Nacht zum Freitag (25.10.), gegen 01:30 Uhr, zündelte eine Gruppe Jugendlicher auf der August-Macke-Straße in Neuss-Rosellen an einem Papiercontainer. Ein Zeuge hatte die Polizei darüber informiert, dass sich fünf junge Männer am Container in Nähe der dortigen Bushaltestelle aufhielten. Die Feuerwehr löschte den brennenden Papierbehälter.

Während der Fahndung stellten Polizeibeamte einen Tatverdächtigen aus dem Quintett. Der 18-jährige Neusser verlor ein kurzes "Laufduell" gegen einen Polizisten und muss nun mit einem Strafverfahren rechnen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

