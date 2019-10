Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Geldbeutel gestohlen - Zeugen gesucht

Am Sonntag (20. Oktober), gegen 15:35 Uhr, wurde einem Gast auf der Außenterrasse eines Cafés in der Seestraße in Titisee der Geldbeutel entwendet. Durch einen Zeugen ergaben sich Hinweise auf zwei möglicherweise mit dem Sachverhalt in Verbindung stehende etwa 30 Jahre alte Männer, welche sich zum Tatzeitpunkt im dortigen Bereich aufgehalten haben sollen. Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter 07651/93360 entgegen.

