Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach: Sachbeschädigung an Verkehrszeichen

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

In der Nacht auf Freitag, 18.10.2019, wurde in Höhe der Hauptstraße 14 ein Verkehrsschild stark beschädigt. Derzeit kann noch nicht sicher gesagt werden, ob dies bei einer Verkehrsunfallflucht geschah, oder ob jemand das Verkehrsschild absichtlich umgedrückt hat. Um Hinweise an den Polizeiposten Elzach wird gebeten. Telefon: 07682 909196

