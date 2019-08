Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zugeschlagen

Kehl (ots)

Eine Meinungsverschiedenheit führte am Samstagabend dazu, dass ein 45-Jähriger in der Hauptstraße zuschlug. Gegen 21.50 Uhr gerieten der Mittvierziger und sein 57 Jahre alter Kontrahent zuerst verbal in Streit. Der jüngere von beiden soll Zeugenangaben zufolge anschließend auf sein Gegenüber eingeschlagen haben und ihn hierbei auch mit Tritten verletzt haben. Die Blessuren des 57-Jährigen wurden durch hinzugerufene Rettungskräfte behandelt. Den Aggressor erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

/ma

